タレントのスマイリーキクチ（52）が26までにX（旧ツイッター）を更新。一部メディアによる「女性が嫌いなコメンテーター」のアンケート企画に苦言を呈した。キクチは「週刊誌の『女性が嫌いなコメンテーター』のランキング。マスコミはまだこんなのやってる」と書き出した。そして「昭和は平成だったら普通ですが今は令和。1位になった女性を悪感情で煽りSNSでは匿名の集団が国籍まで持ち出して叩く。『嫌いな人に嫌いと言って何