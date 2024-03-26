お笑いコンビ「オセロ」の元メンバーでタレントの中島知子（52）が26日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲストとして生出演。大分移住当初の苦労について語った。中島はかつてコント番組「笑う犬の生活」で人気が急上昇。たぐいまれなMC力を武器にバラエティー番組で活躍した。2018年には温泉好きが高じて大分県別府市に移住。大分でもテレビに引っ張りだこで現在はレギュラー番組6本を持つ、大分のスターとな