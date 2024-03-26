このところ、クリーニングに出した布団や衣類を一定期間店舗で預かる「保管クリーニング」というサービスが注目されている。実店舗での依頼のみならず、最近ではネット注文すると、回収・保管・配送まで行ってくれる「宅配クリーニング」も増えているようだ。「教えて!goo」にも「アルバイト先の制服を宅配クリーニングに出しました」と、クリーニングに出した制服を直接アルバイト先に返却してもらうサービスを利用したが、受け取