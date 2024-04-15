もはや現代の掃除グッズの定番ともいえる、紙や不織布でできた使い捨てタイプの掃除シート。雑巾のように何度もゆすいだり絞ったりする必要がなく、汚れが気になった時に気軽に使えてそのまま捨てられるため日々お世話になっている人が多いはず。その中でも無印良品の掃除シートが「水だけでも汚れをきれいに落としてくれる」と注目を集めています。試しに使ってみたら、洗剤なしで本当にピカピカになって感動……！ 我が家の掃除