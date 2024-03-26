3月21日午前9時すぎに、関東地方で発生した震度5弱の地震。突然の大きな揺れに驚いたのは人間だけではなかったようです。Xユーザー「コンドリア水戸」さんが投稿したのは、愛猫「なだ」ちゃんが、猫ハウスの中にお気に入りのぬいぐるみたちを避難させている様子。母性あふれる行動に思わず胸がほっこりします。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】飼い主さん宅で暮らす4匹の猫ちゃんたちの中でも、みんなのお母