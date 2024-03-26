ドジャース・大谷翔平投手は２５日午後２時４５分（日本時間２６日６時４５分）、水原一平通訳が違法賭博問題で解雇された件に関して、声明文を発表した。会見は多くの日米メディアが殺到していることからテレビカメラやスチールの撮影は制限されたが、大リーグ専門チャンネルＭＬＢネットワークで生中継。この映像を日本のメディアも使うことができ、日本ではＮＨＫなど民放も各局が生中継。テレビ東京だけはモーサテ内で「広