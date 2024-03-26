「あっち、皆さんあっちへ逃げて！」。ロシアモスクワ郊外のコンサートホールで２２日夜に起きた銃乱射事件では、会場でアルバイトとして働く少年が、避難する来場者を誘導し１００人以上の命を救った。複数の現地メディアが２４日、大きく伝えた。少年は学校８年生（中学生に相当）のイスラム・ハリロフさん（１５）。上着などを預かるクローク担当として夕方に出勤した。最初は「騒がしい連中が来たな」と思っただけだった