ちょんまげと言えば、多くの方が江戸時代の男性にみられた髪型の一種と認識しているかと思いますが、なんとこの令和の世にも、ちょんまげ頭の侍が存在したもよう。彼の名前は「とりにく」さん。決してコスプレではなく、日常的にちょんまげ頭で過ごしており、先日はなんとその頭のまま飲食店のアルバイトにも採用が決定したとのこと。Xで大きな注目を集めたとりにくさんに話をうかがってみました。【その他の画像・さらに詳し