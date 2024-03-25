貯金を切り崩しているのではとも米ニューヨークの法律事務所に勤務する小室圭さんと妻・眞子さんの「引っ越し情報」が新たに報じられた。一時はニューヨークを離れたとの説が飛び交うのみならず、「行方不明」といった不穏な表現まで飛び出していたのだが、「女性セブン」は直近の情報として、ニューヨークの中心部から引っ越して郊外の邸宅に移ったと伝えている。これは眞子さんの就職や圭さんの仕事のスタイルとどう関係してく