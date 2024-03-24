吉高由里子が紫式部（まひろ）役で主演を務める大河ドラマ光る君へ」（NHK総合・日曜午後8時〜ほか）の24日放送・第12回では左大臣の娘・源倫子（黒木華）が恋焦がれていた藤原道長（柄本佑）への思いを成就させる展開となり、道長に大胆に迫る様子に驚きの声が寄せられた（※ネタバレあり。第12回の詳細に触れています）。第12回「思いの果て」では、妾になることを受け入れないまひろと決別した道長が、かねてから持ち上が