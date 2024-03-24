「宝酒造」が発泡性の日本酒9万本以上を自主回収すると発表しました。小林製薬が使用中止を呼び掛けたサプリと同じ紅麹原料を使っていたためとしています。回収が発表されたのは、宝酒造が製造・販売する「松竹梅白壁蔵『澪』プレミアム・ロゼ」の750ミリリットルと300ミリリットルの商品、合わせて9万6000本です。宝酒造によりますと、この酒には、小林製薬が腎臓疾患の報告が出ているとして回収を進めるサプリと同じ紅麹原