堺雅人（50）のCMが急に増えたとお感じの方は多いのではないか。それもそのはず。昨年から今年にかけて「丸紅」「オープンハウス」「サントリー『伊右衛門』」と新たにCM契約を結んだ。堺のCMはどうして増えたのか？現代CM事情と併せて考察する。【高堀冬彦／放送コラムニスト、ジャーナリスト】【写真を見る】堺雅人が所属した大手事務所会長・田邊昭知氏の妻は小林麻美独立によって増えた堺のCM堺は昨年から今年にかけて