大手事務所を独立してから約1年半。仕事をセーブし、半ば“育休中”の堺雅人（50才）にとっては待ちわびた吉報かもしれない。【写真】ライトブルーシャツ姿の堺雅人。後ろには髪を耳に掛けた菅野美穂。買い物姿。他、白Tシャツ姿の菅野の全身、黒スニーカー姿のきりっとした堺も「TBSが発令した7月1日付の人事で堺さんの主演ドラマ『VIVANT』のスタッフが軒並み出世を遂げています。監督の福澤克雄さん（60才）は、定年を迎える