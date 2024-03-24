モスクワ郊外のコンサート会場で起きたテロ事件の死者は133人に上っています。プーチン大統領はウクライナと関連付ける演説をしました。事件後、初めて国民に向けて演説したプーチン大統領は「実行犯らにはウクライナ側に逃げるため窓口が用意されていた」と、テロとウクライナとの関係を示唆しました。一方、ウクライナ側は「事件に何の関係もない」と関与を強く否定しています。献血に来た女性「悲しくて辛いです。犠牲者