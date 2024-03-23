鬼越トマホークの金ちゃんが、コンビのＹｏｕＴｕｂｅチャンネルで、霜降り明星のせいやがタクシーでの横柄な振る舞いを見せていたことを暴露した。この日は、せいやが動画に出演。霜降りのチャンネルで、鬼越について「後輩の悪口を言っている」と批判的に話し、金ちゃんのフォローを外していることを明かしたことから遺恨が勃発。この日は「直接対決」と銘打って、顔合わせが実現した。金ちゃんは「人の悪口、勝手に言いや