スペイン１部レアル・マドリードが、イングランド・プレミアリーグリバプールに所属するイングランド代表ＤＦトレント・アレクサンダーアーノルド（２５）に関心を寄せている。移籍市場に詳しいジャーナリスト、ファブリシオ・ロマーノ氏は自身のＸ（旧ツイッター）に「Ｒマドリードは、リバプールでのトレント・アレクサンダーアーノルドの契約状況を監視している。現在の契約は２０２５年６月いっぱいで切れ、現時点で交渉