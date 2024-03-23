ロシアによる軍事侵攻が続くウクライナで、戦地に向かう兵士たちのなかには、あえて「結婚」を決断する人もいる。行政もこれまで時間がかかっていた結婚の手続きを迅速化し、後押ししている。さらに、経済的な理由から結婚式をあげられないカップルに対し、挙式をサポートする支援の輪も生まれている。（国際部・坂井英人）■出会いのきっかけは軍事侵攻…兵士と国語教師の新婚夫婦軍事侵攻の開始から2年となる今年2月、私たちは首