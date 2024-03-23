歌手・幾田りらとタレント・あのが２３日、都内で声優を務めたアニメ映画「デッドデッドデーモンズデデデデデストラクション」（後章は５月２４日公開）の公開記念舞台あいさつに出席した。２０１４〜２２年まで連載された浅野いにお氏の漫画、通称「デデデデ」が原作。あのは声優初挑戦。門出の親友・中川凰蘭の声を担当し「初めてだったので右も左も分からなくて大丈夫かな？と不安でしたけど、中川凰蘭として胸を張ってやる