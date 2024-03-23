モスクワ郊外のコンサート会場で武装グループが銃を乱射し、60人以上が死亡しました。犯人は捕まっておらず、ロシア各地で大規模なイベントが中止されるなど厳戒態勢が続いています。現地メディアによりますと、22日午後8時ごろ、モスクワ郊外のコンサート会場に迷彩服を着た数人の武装グループが押し入り銃を乱射しました。少なくとも60人が死亡し、今後、犠牲者の数はさらに増える可能性があるということです。FSB＝連邦