大阪市住吉区内にある焼き鳥店で食事をした１８人が下痢や吐き気などの症状を訴える集団食中毒が発生したと大阪市が発表しました。大阪市によりますと、１９日午前、大阪市住吉区内の事業者から「職員と家族が飲食店で会合したところ、複数人が体調不良である」との届け出が保健所にあったということです。市が調査したところ、大阪市住吉区内にある焼き鳥店「炭火やきとり将吉」で焼き鳥やからあげなどのコース料理を食べ