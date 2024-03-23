福岡県警や北九州市消防局によると、23日午前6時20分ごろ、北九州市小倉南区徳力4の養護老人ホーム「徳寿園」の施設関係者から「高齢男性2人が心肺停止し、出血が多量だ」と119番があった。【写真で見る】社会に衝撃を与えた事件警察と消防が駆け付けたところ、施設内で高齢の男性2人が倒れており、その場で死亡が確認された。県警は殺人事件とみて捜査している。【栗栖由喜】