今月31日にグループ名を改め、同タイミングで中島健人が卒業するSexy Zoneが、きょう22日放送のテレビ朝日系『ミュージックステーション』（後9：00）に生出演した。4人体制（中島、佐藤勝利菊池風磨松島聡）最後のテレビ出演となった。【写真】Mステ公式Xで発表「Sexy Zoneが4人で最後のTV出演」冒頭、司会のタモリから「4人では最後のテレビ出演なんですね？」と話しかけられると、佐藤が「4人で最後の出演です」と回答