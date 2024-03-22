はしか」の感染者が世界で増えています。感染力はインフルエンザの10倍ともいわれていますが、『予防のカギ』となるワクチンが不足しています。WHOによると、2022年のはしかの感染者数は約17万人だったのに対して、2023年は30万人ほどと1.8倍になっています。林官房長官は13日、「国内での旅行にも注意が必要な状況」などと注意を呼び掛けましたが、その理由は国内でも感染が広がりつつあるためです。3月には、アラブ首長