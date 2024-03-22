メ～テレ（名古屋テレビ） 岐阜県各務原市の東海中央病院で、同じ医師による医療事故で3人が死亡していたことが分かりました。 東海中央病院によりますと2016年から2022年の間に同じ男性医師が担当した60代から70代のがん患者、男女3人に対する肝臓の一部を切除する手術中に、大量出血などが発生し患者はいずれも出血性ショックで死亡しました。 病院はいずれも去年12月までに医療事故だったと認定し当面、難易度の高