“6WD”のランクル70が1000万円超え!?2014年製トヨタ「ランドクルーザー70」の6輪仕様が2024年3月、世界的なオンラインオークションのコレクティングカーズにオーストラリアから出品され13万8500豪ドル（約1350万円）で落札されました。6輪駆動…!? オークションに登場した「ランドクルーザー70」（Photo：collectingcars）ランドクルーザーは、1951年に登場した通称トヨタ・ジープ（BJ型）をルーツとする本格SUVです。系列は