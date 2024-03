2024年3月21日、国連総会がAIに関する初の世界決議を全会一致で採択しました。この決議は個人情報保護の促進、プライバシーポリシーの強化、AIのリスク監視を通じて人権を擁護するというもので、アメリカが提案して121カ国が賛同しました。General Assembly adopts landmark resolution on artificial intelligence | UN Newshttps://news.un.org/en/story/2024/03/1147831Consensus Adoption of U.S.-Led Resolution on Artificia