ドン・キホーテは3月上旬に、超・着心地主義のファッションブランド「レストレーション」から、体圧分散クッションを搭載し背負い心地にこだわった「リラクッションバッグ」4タイプの販売を、全国の「ドン・キホーテ」系列店舗（一部を除く）にて開始している。また、「情熱価格」ブランドから3月29日より、ランドセルの肩幅を調整する「背カン」を大人のリュックに採用した「肩ピタリュック」2タイプを順次発売する。●長時間で