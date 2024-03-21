ホンダの新型「WR-V」と、2024年1月17日に一部改良版を発売したトヨタの「ヤリスクロス」（写真：本田技研工業/トヨタ自動車）近年、需要が伸びているコンパクトSUV市場へ、本田技研工業（以下、ホンダ）が2024年3月22日より新型「WR-V」を投入する。メーカー各社がさまざまな車種をリリースする同ジャンルには、同モデルのライバル車も数多い。そんななかで、とくに強敵となりそうなのがトヨタ自動車（以下、トヨタ）の「ヤリスク