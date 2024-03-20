「大相撲春場所・１１日目」（２０日、エディオンアリーナ大阪）新入幕の尊富士が破竹の１１連勝。２敗だった大関琴ノ若を寄り切りで撃破した。新入幕の初日からの１１連勝は、１場所１５日制が定着した１９４９年夏場所以降では６０年初場所の大鵬以来２人目。１９１４年の両国以来１１０年ぶりの新入幕賜杯に、また一歩前進した。２敗の大の里は豪快な押し出しで大関貴景勝を土俵下まで吹っ飛ばし、９勝目を挙げた。３
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