スピードワゴン井戸田潤が２０日、テレビ東京系「出川哲朗のプロ野球順位予想２０２４」に、中日ファン代表として出演するも、途中から突然姿を消し、ネットがザワついた。毎年恒例、プロ野球大好き芸能人たちが、ファンの球団を背負って順位を予想する人気番組。今年もヤクルトファンの出川を中心にセパ１２球団のファン芸能人が集まり、熱いプロ野球トークを繰り広げた。その中で中日ファンとして出演した井戸田は、巨人