この漫画は、義母の老後資金に関する家族間トラブルを描いたものです。「口座残高が不自然に減っている」という予想外の義母の相談に、戸惑いが隠せないほぺ美さん夫婦。約1年記帳されていなかった義母の通帳の記帳を行い、明細を確認することにしました。毎月末引き出されているまとまった金額には心当たりがあるようですが…。山吹いろさん（@yamabuki___iro）による作品『8桁の使途不明金』第8話をごらんください。 &#169