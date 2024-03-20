どうなる？週休3日制J-CASTニュース

金沢市の老舗商社が一部対象者に向けて週休3日制を導入 給与額は維持

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 石川県金沢市の老舗商社・三谷産業が、4月から「週休3日制」を導入する
  • 給与額は維持され、対象者は「小学校卒業までの子を養育する社員」など
  • PR企画室によると「働き続けられる人がより増えるのでは」との考えだという
記事を読む

ランキング

  • 総合
  • 国内
  • 政治
  • 海外
  • 経済
  • IT
  • スポーツ
  • 芸能
  • 女子
  1. 1. 園児に性的暴行 男を4度目の逮捕
  2. 2. 会計せず退店「松屋と間違えた」
  3. 3. 2年近く稼働ゼロ 平井堅を直撃
  4. 4. 中尾明慶 YouTubeで衝撃の告白か
  5. 5. 2度と見ない 酒のツマミに猛批判
  6. 6. 大谷妻が持つ5000円バッグ 脚光
  7. 7. 中川翔子に「こんな顔だった?」
  8. 8. 若林「趣味が高じて…」仰天告白
  9. 9. 大谷妻のニット「毛玉」で話題
  10. 10. たばこ捨てたら駅全焼 書類送検
  1. 11. 元夫への配慮せず…優樹菜に非難
  2. 12. 「旅館破壊」巡り神戸大学が謝罪
  3. 13. ペットの豚 こたつで丸焼きに
  4. 14. 犬を勝手に触らないで 共感殺到
  5. 15. 大谷妻が海外で人気 理由は名前?
  6. 16. 旅館の障子破り撮影 学生が炎上
  7. 17. マダニ感染症 人から感染確認
  8. 18. 嵐の「致命的な弱点」浮き彫りか
  9. 19. 交番勤務中にSwitchで17時間遊ぶ
  10. 20. 同じ東大生なのに…格差に絶句
  1. 1. 園児に性的暴行 男を4度目の逮捕
  2. 2. たばこ捨てたら駅全焼 書類送検
  3. 3. 「旅館破壊」巡り神戸大学が謝罪
  4. 4. 旅館の障子破り撮影 学生が炎上
  5. 5. マダニ感染症 人から感染確認
  6. 6. 交番勤務中にSwitchで17時間遊ぶ
  7. 7. 同じ東大生なのに…格差に絶句
  8. 8. はしか 同じ航空機で感染拡大
  9. 9. 大学生が旅館破壊 告発者を直撃
  10. 10. 返信しないで 筑波大メール波紋
  1. 11. 能登 看護職員65人が退職見込み
  2. 12. 愛子さま 学習院大学の卒業式へ
  3. 13. 愛子さまの「レア私服」を目撃か
  4. 14. 高校の教員 免許失効も授業担当
  5. 15. 大谷ら傷つける MLB開幕戦に脅迫
  6. 16. 「門限」間に合わず ANAが代替便
  7. 17. 早慶「で」いい 親の発言に指摘
  8. 18. 551 異物混入も声援送られるワケ
  9. 19. ポルシェがあおり 蛇行繰り返す
  10. 20. Uber Eatsに異変 配達員が懸念も
  1. 1. 岸田首相 二階元幹事長も処分へ
  2. 2. 二階元幹事長に重い処分検討
  3. 3. ハラスメント窓口設置反対 波紋
  4. 4. アパ社長、2回死にかけたと告白
  5. 5. 再エネ負担、年１万円増＝４月から、標…
  6. 6. デジタル時代「子どもの学び方」
  7. 7. ひろゆき氏 自民党幹部に呆れ
  8. 8. 自民県議「公費支出」否定＝埼玉の青年…
  9. 9. 自民党「裏金議員」約80人処分へ
  10. 10. お昼の電車で…若者の行動に衝撃
  1. 11. 厳しさ増す財政健全化＝借金依存、金利…
  2. 12. 医師、過去最多３４万人＝歯科医は４０…
  3. 13. 神戸学院大の教授 中国で不明
  4. 14. 次期マイナカード公表 変更点は?
  5. 15. 裏金議員 来月上旬までに処分へ
  6. 16. 車の「検査標章」貼付位置変更に
  7. 17. 安倍派幹部は「重い処分になる」
  8. 18. 「粒立ちのよさ」際立つ炊飯器
  9. 19. 「大阪維新の会」内部から突き上げを喰…
  10. 20. 金融緩和の継続を＝自民・木原氏
  1. 1. 大谷妻が持つ5000円バッグ 脚光
  2. 2. 大谷妻が海外で人気 理由は名前?
  3. 3. 大谷一家は一般席 質素さ話題に
  4. 4. AirPods拾おうと…米21歳が死亡
  5. 5. 致死率30%の感染症 日本で拡散
  6. 6. 1年で70kg減 英女性の動画に驚き
  7. 7. プーチン氏 2千万票不正上乗せか
  8. 8. 韓国DJセクハラ騒動をAV化 謝罪
  9. 9. ド軍初戦「レギンス始球式」賛否
  10. 10. ダイアナ妃の弟 性的虐待を暴露
  1. 11. 韓国の日本風居酒屋に「売国奴」
  2. 12. ド軍試合で注目 39歳チアの美貌
  3. 13. 8時間ダイエット 長生きできず?
  4. 14. 壁食べる英3歳女児 異食症の実態
  5. 15. 仏五輪選手村にコンドーム30万個
  6. 16. トランプ氏 保証金700億円払えず
  7. 17. 比の遺体 親族が現金持ち去りか
  8. 18. 韓国でペット石が流行 米紙注目
  9. 19. ネズミと共存 蘭首都に推奨
  10. 20. ワニがスタッフ襲撃 ショー騒然
  1. 1. 快速→各駅停車に 憤り&不満の声
  2. 2. 家系なのに…「禁忌」破ったワケ
  3. 3. 新NISAできない人…格差拡大か
  4. 4. コーヒーに頼り続ける人の危険
  5. 5. 新型MacBook Airにまさかの欠点
  6. 6. 人気の「公道カート」苦情も急増
  7. 7. 墓じまい 寺が30万請求し騒動に
  8. 8. 新NISA開始で「覚えるべき数字」
  9. 9. 金利上昇 住宅ローン巡り変化も
  10. 10. マイナス金利解除で家賃上昇か
  1. 11. 日本マクドナルド 会長が退任へ
  2. 12. 東大受かった子に共通する特徴
  3. 13. 「頭ポンポン」なぜセクハラか
  4. 14. 不二家&ワンピース 限定デザイン
  5. 15. メルカリの自宅発送 夏から開始
  6. 16. 「金利ある世界」生活どう変化?
  7. 17. ペアローンタワマンの「末路」
  8. 18. 預金の金利0.001%→0.020%に　三菱UFJ…
  9. 19. 教育費上昇 最新「学歴の値段」
  10. 20. トラブルから逃げ出す社長の醜態
  1. 1. マッハ5に到達 極超音速機の映像
  2. 2. ライブドアショッピングがOPEN！新規会…
  3. 3. 2月に売れたAndroidスマホTOP10
  4. 4. 【Kindle】マンガで学ぶ「日本の歴史」…
  5. 5. 「充電しっぱなしのPC」はNG?
  6. 6. Uber Eatsの配達員が報酬の過少支払い…
  7. 7. 「修理する権利」の鍵を握るのはマクド…
  8. 8. 片づけ苦手が解決? 神アプリ3選
  9. 9. 【速報】「Alldocube iPlay 50 mini Li…
  10. 10. 百均で揃う 新生活の便利グッズ
  1. 11. 洗い物を減らす秘密兵器。レンチン・オ…
  2. 12. AirPodsなどApple製品最大30%OFF
  3. 13. 「歴史に残るPC」現在の中古相場
  4. 14. 「AQUOS sense8」が前週から大幅ランク…
  5. 15. ぶっ刺すSSD PS公式ライセンスに
  6. 16. キャップが凸凹したら賞味期限切れ。嗅…
  7. 17. ドコモをやめたら後が怖い? MVNO勉強会…
  8. 18. サムスン電子ジャパンが新製品発表会を…
  9. 19. 懲役6カ月の「日本の漫画7冊」とは：米…
  10. 20. 完全無料、春のお悩み「花粉症」対策！…
  1. 1. 【萩野公介・離婚の真相】スピリチュア…
  2. 2. ド軍初戦「レギンス始球式」賛否
  3. 3. 北朝鮮戦 外務省が渡航自粛要請
  4. 4. 50代女性の裸盗撮? 市職員の素性
  5. 5. 大谷の衝撃飛距離 MVP男も仰天
  6. 6. スノボ・平野歩夢 結婚を報告
  7. 7. 久保建英 長友に異例のお願い
  8. 8. ド軍VSパドレス メンバー発表
  9. 9. 橋岡大樹 プレミアに「衝撃」
  10. 10. 高齢者に待つ 賃上げ&値上げ地獄
  1. 11. クロアチアの新ユニ 酷評の嵐
  2. 12. 元白鵬の今後「さらに混沌」か
  3. 13. 体重61キロの力士 巨漢を翻弄
  4. 14. カナダ新ユニ ロゴに辛辣な声
  5. 15. トルシエ氏が見た森保Jの現状
  6. 16. ボクシング界の新鋭 20歳で死去
  7. 17. 闘莉王氏が大然と浅野を酷評
  8. 18. 大谷 韓国メディアと「攻防戦」?
  9. 19. 大橋悠依 パリ五輪切符を逃す
  10. 20. バウアーに新事実「DeNAと連絡」
  1. 1. 2年近く稼働ゼロ 平井堅を直撃
  2. 2. 中尾明慶 YouTubeで衝撃の告白か
  3. 3. 2度と見ない 酒のツマミに猛批判
  4. 4. 中川翔子に「こんな顔だった?」
  5. 5. 若林「趣味が高じて…」仰天告白
  6. 6. 大谷妻のニット「毛玉」で話題
  7. 7. 元夫への配慮せず…優樹菜に非難
  8. 8. 嵐の「致命的な弱点」浮き彫りか
  9. 9. 演技がうまい二世俳優 圧倒的1位
  10. 10. 愛さんの「電撃和解」批判の声も
  1. 11. これが東京 路上キスに一同絶叫
  2. 12. TOBEライブで違法行為横行? 物議
  3. 13. 39歳栗山千明「婚期」占われ驚愕
  4. 14. 二宮和也「死にたくなった」ワケ
  5. 15. FF最新作 前作比60%減の衝撃売上
  6. 16. 「ぼったくり弁当」騒動を釈明
  7. 17. 羽田と成田間違える 反省し改名
  8. 18. 質問に乃木坂絶句 安住アナ謝罪
  9. 19. 子の遊び場裏で…2児母芸人怒り
  10. 20. セット破壊…木梨憲武に不快感
  1. 1. 超ケチな結婚パーティーに呆れ
  2. 2. 51歳女性 運動なしで17キロ減量
  3. 3. 何で不倫したの? 夫の回答に驚愕
  4. 4. 不倫相手はハイスペ? 衝撃の結末
  5. 5. 子が100円誤飲 医師の言葉に蒼白
  6. 6. 衝撃的な闇落ちキャラ 1位は?
  7. 7. 幻のクレイジーソルト 再発売へ
  8. 8. 元夫が搬送 病院で見た姿に絶句
  9. 9. 完売したら泣く…UNIQLOスカート
  10. 10. 単身赴任中に妻不倫 気づいた訳
  1. 11. 失礼すぎ 美容師が困る客の発言
  2. 12. W不倫中に交通事故 車いす生活に
  3. 13. 回転寿司に家族客 会計後に仰天
  4. 14. 漫画読み放題 眠れないホテル
  5. 15. 彼氏略奪 その後の行為にあ然
  6. 16. ハーゲン新作 濃厚バニラ&チョコ
  7. 17. 女友達と絶縁決意 決定的な発言
  8. 18. 実は男性が喜ぶ女性の行動3選
  9. 19. 息子よ、ありがとう（泣）【産後、夫が…
  10. 20. 子が発達障害「悪意なき」励まし
x