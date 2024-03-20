ロシアのプーチン大統領は１９日、ウクライナ侵攻でゼレンスキー政権側に立つ武装勢力「自由ロシア軍団」と「ロシア義勇軍団」を「裏切り者」と断じた上で、「どこにいても時効なしで厳罰に処する」と述べた。モスクワでの連邦保安局（ＦＳＢ）幹部会拡大会合で訓示した。ロシア人勢力はウクライナを拠点に、同国軍と共闘。今月１５〜１７日のロシア大統領選前からロシア西部ベルゴロド州などへの越境攻撃を再開しており、プー