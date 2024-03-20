千葉市の蘇我駅から都内の新木場駅までをノンストップで結ぶ京葉線の「通勤快速」は、平日の朝と夕方に2本ずつ、合計4本あったが、この春のダイヤ改正で全て廃止された。【映像】ダイヤ改正後の京葉線ダイヤ改正後初めての通勤ラッシュを迎えた18日、SNSには「ダイヤ変わって京葉線が激混みなんですけど！」「いつもより15分くらい遅く会社に着きました ちょっとショック」など利用者からの悲鳴が上がった。千葉市は、ダイヤ