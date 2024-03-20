ポケベル世代」には簡単な解読でも、「スマホ世代」には難しいポケベル暗号をクイズにしてみました。数字だけでやりとりをしていた時代の人たちの知恵が詰まった暗号を、ぜひ解読してみてください！ 問題：「41084」はなんて読む？＜ヒント＞有名な家電量販店の1つです。答えを見る↓↓↓↓↓答えは「ヨドバシ」正解は「ヨドバシ」でした！4=「よ」（数字の読み方「よん」を省略）10＝「ど」（漢字の10「十」は「とお」と読むた