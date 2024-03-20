生誕70周年を迎える、伝説のカンフーアクションスターのジャッキー・チェンが、初主演作『燃えよジャッキー拳』から50年というメモリアルイヤーに挑むアクション超大作が『ライド・オン』の邦題で、5月31日に日本公開されることが決定した。本作は、愛する娘と愛馬のため、再起をかけた男の物語。かつて香港映画界伝説のスタントマンと言われたが第一線を退き、愛馬・チートゥとともに、エキストラなどの地味な仕事をこなしな