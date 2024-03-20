ドライブレコーダーが捉えたのは、高齢夫婦が乗った車の危機。警報音が鳴る踏切内に侵入したところで、電車が迫ってきたのだ。一歩間違えれば大惨事目撃者語る3月18日午後2時ごろ、東京・豊島区巣鴨の住宅街。ドライブレコーダーをつけた車が踏切の手前で止まると、警報音が鳴り始め遮断機が下りてきた。すると、その踏切内に白い車が侵入。遮断機に気付いたのか、途中で止まった白い車だが、車体は線路内に入ったまま。そこに電