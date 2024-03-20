来年度NHK大河ドラマの主演に仲野太賀が抜擢され、今年度の日本アカデミー賞では安藤サクラが最優秀女優賞＆助演女優賞をW受賞するなど、最近は二世俳優の活躍が目覚ましい。仲野太賀は、『ゆとりですがなにか』（2016年・日本テレビ系）や『今日から俺は!!』（2018年・日本テレビ系）など人気作に出演し、一躍有名に。そんな仲野は、父親が俳優の中野英雄（59）であることから、二世俳優の印象を与えないようにと「太賀」という芸