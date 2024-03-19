街で話を聞いたところ、「マイナス金利の解除が決まったんですか」と、みなさんかなり気にされている様子でした。そこで第一生命経済研究所首席エコノミストの永濱利廣さんに詳しくお聞きします。【画像】マイナス金利解除のデメリット・メリットは？専門家に聞く■「住宅ローン」「家賃」にどう影響する？マイナス金利の解除が決定しましたが、これによって私たちの生活にはどんな影響があるのでしょうか？永濱さん：生活レ