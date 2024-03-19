ユーチューバーでタレントのフワちゃん（年齢非公表）が19日、自身のX（旧ツイッター）を更新。マスコミの行き過ぎた取材に苦言を呈した。「実家にある雑誌の記者が来てるみたいだょ！家族が怖がってました、もう2度とやめてね！マジで、マナー悪いとかの次元超えて本当に気持ち悪すぎるよ！！」と怒りをぶつけた。フワちゃんは17日、SNSを通じ「実は、私は4月から、海外の色々な国で生活してみることにしました！」と拠点を