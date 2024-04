海外移住を発表したタレントのフワちゃんが12日までに、自身のインスタグラムを更新。アメリカ到着を報告した上で、フォロワーにむけて“お約束”を伝えた。フワちゃんはストーリーズ機能で「アメリカついたーYEAH」とアメリカ到着を報告。投稿では「ここで再度、お約束定期!※フワはプライベートの時に大騒ぎされると、ブチギレちゃうのでね!へへ…すんませんね…」とつづり、英語で「Excuse me,but I'd prefer to not to b