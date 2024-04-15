海外に拠点を移すことを発表していたYouTuberでタレント・フワちゃん（年齢非公表）が15日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。無事にアメリカへ到着したと報告したが、早速“トラブル”があったと怒りの報告をした。「アメリカ楽しすぎて、行く前にホームシックになると思ってお母さんのムービーとかいっぱい撮ってたけど一回も見てない」などと投稿し、海外をエンジョイしているフワちゃん。しかし「語学学校の授業中