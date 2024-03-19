ナイロン100℃所属の俳優・長田奈麻さんが、14日に亡くなった。56歳だった。19日、同劇団のサイトで発表された。【Xより】ナイロン100℃所属の長田奈麻さん死去 報告全文サイトでは「かねてより病気療養中でしたナイロン100℃所属長田奈麻が、去る令和6年3月14日56歳にて永眠いたしました。ご遺族の意向として家族葬にて執り行いましたことをご報告申し上げます。ご厚志（香典・供花・弔電等）につきましても固くご辞退なされ