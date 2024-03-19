新型コロナウイルスによる入国規制が緩和されて以降、東京都内で見掛けることが増えた公道カート。外国人観光客の旅行目的の一つとなり、インバウンド（訪日客）需要が見込める一方、警視庁には交通ルールや騒音を巡り、苦情や相談が年間１００件以上寄せられている。３月、海外から人気の観光地、台東区浅草の雷門前では、着ぐるみに身を包んだ外国人の男女５人が一列になり、周囲に笑顔で手を振りながらカートを走らせていた