１分間格闘技「ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ」の出場者で逮捕者が続出している。１８日には飲食店従業員の沖山幹浩容疑者（２８）を強盗容疑で逮捕。沖山容疑者はＢＤで「サカキマキオ」の名で参戦していた。報道によると、１５日深夜、東京都港区新橋のガールズバーで飲食代などおよそ１２万円をクレジットカードで会計しようとしたが、決済できず。店長と共にＡＴＭにお金を下ろしに行ったが、残高はわずか７０００円。同容疑