朝倉未来が主催する１分間格闘技Breaking Down（ブレイキングダウン）に出場していた「ダイスケ」こと山本大介容疑者が傷害と恐喝の疑いで逮捕された。山本容疑者のほかに同大会に出場していた「シェンロン」こと鈴木翔太容疑者、サップ西成容疑者、プロボクサーのヒロキングこと福重浩輝容疑者、元プロボクサーの大沢宏晋容疑者の４人も恐喝の疑いで逮捕されている。「事件のきっかけとなったのが昨年12月３日に大阪市内で行われ