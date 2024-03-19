常翔学園（大阪市）は18日、学園が設置している常翔啓光学園高校（大阪府枚方市）の社会科を担当する教員が教員免許を失効したまま授業をしていたと明らかにした。「日本版DBS」で性犯罪歴確認学校や保育所の採用で義務化方針同学園によると、30代の男性教員は2023年4月から同校に勤務をしており、1年生の「歴史総合」や2年生の選択科目の「世界史探究」を担当。男性教員は1年間の契約だったため、24年度の採用更新をする際