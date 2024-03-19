韓国ソウルでのドジャースパドレスの開幕シリーズ（20、21日）を直前に控え、現地は大谷翔平（29）フィーバーに沸いている。【もっと読む】大谷は「日本にウンザリ」しかねない…現実味を帯びている米国亡命の可能性15日に韓国入りするや、大谷をアイドル視する女性ファンが宿泊先のホテルにまで大挙。公式戦チケットはすでに完売し、昨18日の韓国代表とのエキシビジョンマッチも、チケット代が一番安い立見席でも1万円を