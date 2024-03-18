ロシアの大統領選挙は、当初の予想通り、プーチン大統領の圧勝となりました。プーチン大統領：「私たちは1つのチームだ。選挙に来て、投票したすべてのロシア国民に（感謝する）。一人一人の票で、ロシア国民の統一した意志が形成される」得票率は87％超え。これで5期目、2030年までの任期が確約され、旧ソ連のスターリンに匹敵する長期政権となります。かねてから目指していた“圧倒的な勝利”ですが、あくまで“数字上”にすぎま