今月に入り、はしかの感染者の報告が相次ぐなか、医療機関には、ワクチン接種を希望する人が急増しています。東京都内のクリニックには、18日も、はしかのワクチンの問い合わせが相次いでいました。品川イーストクリニックのスタッフ：「1日だいたい70〜100件くらいの問い合わせをいただいています」在庫はひっ迫していて、卸売り業者に発注しても、なかなか希望通りの量を確保できないといいます。品川イーストクリニック運営局統